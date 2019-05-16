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В Москве задержан перечисливший в Сирию 50 млн рублей сторонник ИГ

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве подозреваемого в финансировании запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщили в силовом ведомстве.

Подозреваемый — гражданин России, уроженец Северной Осетии Георгий Гуев, передает «РИА Новости». Он перевел более 50 млн рублей на карты людей, участвовавших в боевых действиях в Сирии, в том числе Исраилу Ахмеднабиеву, объявленному в розыск за терроризм. Деньги обналичивались за рубежом и направлялись на подготовку и совершение терактов.

Откуда задержанный брал деньги, не уточняется.

В ходе обыска у подозреваемого найдена экстремистская литература, банковские карты и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГ.

15 мая жителя Хабаровского края, планировавшего совершить теракт на одном из социальных объектов в Николаевске-на-Амуре, приговорили к лишению свободы на 25 лет.

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