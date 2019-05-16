Опыт Турции учтут при строительстве соборной мечети в Казани

При проектировании соборной мечети Казани архитекторы учтут опыт строительства религиозного комплекса Чамлыджа в Стамбуле. Об этом сообщила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

По ее словам, которые приводит ИА «Татар-информ», посещение религиозного комплекса входило в программу визита главы Татарстана Рустама Минниханова в Турцию. Галимова при этом отметила, что речь идет именно об использовании опыта, а не о копировании архитектурных решений.

Чамлыджа, которая открыла свои двери в марте 2019 года, стала самой крупной мечетью в мире. На территории расположены пять внутренних дворов для молящихся, автопарковка, галерея искусств, библиотека и конференц-зал.

Ранее сообщалось, что соборную мечеть в Казани могут построить в районе национально-культурного центра «Казань». Однако президент Татарстана отмечал, что проект строительства нуждается в доработке.