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Строительство в Татарстане полилингвальных комплексов поддержали в ЮНЕСКО

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В ЮНЕСКО поддерживают проект строительства в Татарстане полилингвальных комплексов. Свое одобрение этой идеи высказала генеральный директор организации Одри Азуле. В марте 2019 года она приезжала в Татарстан.

Письмо главы ЮНЕСКО зачитал на рабочем совещании госсоветник Татарстана, председатель попечительского совета фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев. В нем говорится о том, что сохранению языков местных народов и развитию многоязычных учебных заведений необходимо уделять особое внимание. В таких школах молодое поколение будет учиться уважать другие культуры.

Глава ЮНЕСКО выразила убеждение, что эта инициатива станет поводом для распространения идей терпимости и достоинства, «солидарности людей через культурное разнообразие и диалог», сообщает Inkazan.ru.

Во время визита Одри Азуле в Татарстан ей показали проект трехъязычной школы, который курирует фонд «Возрождение». Представители фонда консультировались с организацией по вопросам строительства учебного учреждения.

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