Глава ЮНЕСКО впервые посетит Россию

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле совершит в Россию свой первый официальный визит. Поездка запланирована с 5 по 7 марта, сообщили в пресс-службе организации.

В Москве глава учреждения ООН планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным для обсуждения двустороннего сотрудничества по таким направлениям, как наука, культура, наследие, мировой океан и искусственный интеллект, а также пообщаться с членами российской комиссии по делам ЮНЕСКО.

Из российской столицы Азуле отправится в Казань, где она встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а затем примет участие в церемонии открытия Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО, пишет ТАСС.

В конце октября прошлого года сообщалось, Государственный Эрмитаж подготовил проект включения южного берега Крыма в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет о территории от мыса Айя (Севастополь) до Алушты.

Россия располагает 60 кафедрами специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры и занимает второе место в мире по масштабу их сети. В частности, в Татарстане находятся три такие кафедры, шесть объектов наследия ЮНЕСКО и биосферный заповедник.