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Военные получили второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Воздушно-космические силы (ВКС) получили второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом в четверг, 16 мая, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

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«Ульяновское самолетостроительное предприятие АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) передало Министерству обороны России очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 110», — говорится на сайте корпорации.

Сертификат приема-передачи самолета подписали командир военной части Вадим Дырдин, управляющий директор «ОАК-ТС» Владимир Семенов и управляющий директор «Авиастар-СП» Василий Донцов. Всего в 2019 году запланировано передать в эксплуатацию пять новейших транспортников, которые должны усилить возможности военно-транспортной авиации ВКС ВС РФ.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. У него более мощные двигатели ПС-90А-76, соответствующие нормам ИКАО по уровню шума. Также заново сконструировано крыло из длинномерных панелей, усилено шасси, проведено множество других изменений.

Первый в 2019 году серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А армия получила 2 апреля. Предыдущий Ил-76МД-90А передали Военно-транспортной авиации в январе 2016 года и перебазировали к месту постоянной дисклокации — в Ивановский авиацентр.

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