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На Сахалине памятник ветерану ВОВ установили на чужой могиле

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Фото: sakhalin.info
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На городском кладбище Курильска администрация установила памятник ветерану Великой Отечественной войны на чужой могиле. Об этом местные жители рассказали агентству Sakh.com.

По данным издания, ошибка возникла из-за сотрудников администрации и общественников, которым дали поручение найти заброшенные могилы ветеранов и установить на них памятники. Однако точных координат у сотрудников не было, поэтому и возникла такая ситуация.

Местные жители рассказали, что памятник установили на месте захоронения девочки, погибшей в городе. Сама могила ветерана находится в другом месте, в качестве доказательства агентство прикрепило фотографию надгробия.

Журналисты отмечают, что власти намерены разобраться в данном вопросе. При этом установка памятников продолжится, так как средства на эти цели уже выделены.

9 мая в немецком городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы на советском военном кладбище.

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