На Сахалине памятник ветерану ВОВ установили на чужой могиле

На городском кладбище Курильска администрация установила памятник ветерану Великой Отечественной войны на чужой могиле. Об этом местные жители рассказали агентству Sakh.com.

По данным издания, ошибка возникла из-за сотрудников администрации и общественников, которым дали поручение найти заброшенные могилы ветеранов и установить на них памятники. Однако точных координат у сотрудников не было, поэтому и возникла такая ситуация.

Местные жители рассказали, что памятник установили на месте захоронения девочки, погибшей в городе. Сама могила ветерана находится в другом месте, в качестве доказательства агентство прикрепило фотографию надгробия.

Журналисты отмечают, что власти намерены разобраться в данном вопросе. При этом установка памятников продолжится, так как средства на эти цели уже выделены.

9 мая в немецком городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы на советском военном кладбище.