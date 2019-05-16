В Новороссийске ветерана не пригласили на празднование Дня Победы
Зою Александровну Толкачеву — 95-летнюю участницу обороны Сталинграда — чиновники из Новороссийска не пригласили и не отвезли на торжества 9 Мая. Причиной забывчивости местных властей мог стать слух о смерти ветерана.
Зою Александровну Толкачеву — 95-летнюю участницу обороны Сталинграда — чиновники из Новороссийска не пригласили и не отвезли на торжества 9 Мая. Причиной забывчивости местных властей мог стать слух о смерти ветерана.