В Германии 9 мая осквернили могилы павших советских воинов

В немецком городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы на советском военном кладбище в четверг, 9 мая. Об этом сообщила радиостанция RBB.

Уточняется, что злоумышленники разрисовали краской 57 могильных плит и изобразили четыре свастики. По информации посольства России в Германии, это произошло спустя несколько часов после завершения торжественных мероприятий в честь празднования годовщины Победы во Второй мировой войне.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в использовании запрещенной символики. По словам бургомистра Шпремберга Кристине Хернтир, злоумышленники своими действиями оскорбили всех жертв войны и их близких.

9 мая стало известно, что правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов советских солдат в Берлине. По словам министра по делам культуры и СМИ Германии Моники Грюттерс, речь идет о мемориалах в Трептов-парке и Тиргартене.

В ведомстве отметили, что ФРГ «обязалась в германо-советском договоре о соседстве от 1990 года «уважать, сохранять и поддерживать» мемориалы. В пресс-службе добавили, что «правительство ФРГ с уважением относится к этой особой форме памяти».