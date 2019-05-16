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Сокуров призвал европейцев осмыслить опыт своих многочисленных войн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Задуматься о мировых проблемах и взять на себя ответственность за многочисленные войны призвал Европу режиссер Александр Сокуров. Об этом он рассказал «Известиям», комментируя свою многожанровую композицию на основе картины Рембрандта «Возвращение блудного сына» — «Lc. 15: 11-32», выставленную на Венецианской биеннале.

«Европа — родоначальница войны, она отвечает за эволюцию этой формы человеческого существования, за ее разнообразие. Периодически возобновляет ее, постоянно ссорится и очень трудно мирится, не извлекает уроки из прошлых конфликтов», — считает Сокуров.

Кроме того, режиссер рассказал о работе над новым фильмом и наборе новых слушателей на свой курс в Петербурге.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Самые изощренные методы войны рождены в Европе»

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