Сокуров призвал европейцев осмыслить опыт своих многочисленных войн

Задуматься о мировых проблемах и взять на себя ответственность за многочисленные войны призвал Европу режиссер Александр Сокуров. Об этом он рассказал «Известиям», комментируя свою многожанровую композицию на основе картины Рембрандта «Возвращение блудного сына» — «Lc. 15: 11-32», выставленную на Венецианской биеннале.

«Европа — родоначальница войны, она отвечает за эволюцию этой формы человеческого существования, за ее разнообразие. Периодически возобновляет ее, постоянно ссорится и очень трудно мирится, не извлекает уроки из прошлых конфликтов», — считает Сокуров.

Кроме того, режиссер рассказал о работе над новым фильмом и наборе новых слушателей на свой курс в Петербурге.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Самые изощренные методы войны рождены в Европе»