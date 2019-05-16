Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

«Самые изощренные методы войны рождены в Европе»

Режиссер Александр Сокуров — о природе проблем Запада, фундаментальных высказываниях и вынужденной педагогике
Фото: Getty Images/Ian Gavan
Главный слайд
Начало статьи
«Самые изощренные методы войны рождены в Европе»
2019-05-10 19:26:42">
2019-05-10 19:26:42
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Александр Сокуров считает, что Европа должна задуматься о мировых проблемах, а современным художникам стоит стремиться к масштабным высказываниям. Сам режиссер после четырехлетнего перерыва работает над новым фильмом, а также выступает одним из авторов, представляющих нашу страну в национальном павильоне на Венецианской биеннале. Обо всем этом народный артист России рассказал «Известиям».

«Я чувствовал себя, как Пастернак»
Режиссер Павел Лунгин — о критике своего нового фильма, волевых подбородках и дружбе с Харви Кейтелем

Ваша экспозиция на Венецианской биеннале называется «Lc. 15: 11-32» и представляет собой многожанровую вариацию на рембрандтовское «Возвращение блудного сына» из собрания Эрмитажа. При этом вы никогда не занимались проектами в сфере современного искусства. Теперь же создали полноценную инсталляцию, включающую два произведения видео-арта, скульптуры и картину. Почему решили зайти на непривычную территорию?

— Действительно, я никогда ничем подобным не занимался. Но решил попробовать, потому что за этим предложением стояли значимые для меня человек и место: Михаил Пиотровский и Эрмитаж.

— Можно ли сказать, что экспозиция получилась продолжением ваших предыдущих эрмитажных работ — фильмов «Русский ковчег» и «Робер. Счастливая жизнь»? Вы снова обращаетесь к теме музея.

— В каком-то смысле да, но всегда это очень разное обращение.

сокуров
Экспозиция Сокурова «Lc. 15: 11-32»

Экспозиция Сокурова «Lc. 15: 11-32»

Фото: Михаил Вильчук

— И вместе с тем у вас опять возникает тема войны, как в «Александре» и «Духовных голосах»...

«Русскоязычные эмигранты сделали Голливуд»
Режиссер Сергей Бодров — о работе в Америке, скандале с Харви Вайнштейном и первом сценарии сына

— Она скорее не у меня возникает, а у времени, у европейской истории. Да и у Рембрандта тоже. Мы же не знаем, откуда на самом деле вернулся этот блудный сын. Европа — родоначальница войны, она отвечает за эволюцию этой формы человеческого существования, за ее разнообразие. Периодически возобновляет ее, постоянно ссорится и очень трудно мирится, не извлекает уроки из прошлых конфликтов. Все самые изощренные методы войны рождены в Европе, и только потом уже оттуда пошли по миру, причем необратимо.

— Получается, вы этим проектом обвиняете Европу?

— Нет, я далек от этого. Я не судья, я просто пытаюсь эмоционально эту ситуацию освоить.

— Посетители биеннале неизбежно будут воспринимать вашу работу в контексте других павильонов. Успели ли вы посмотреть, что представили другие художники? И что вы думаете о тенденциях в современном искусстве, обозначенных в проектах других стран?

— Я посмотрел некоторые павильоны. Мне кажется, Европа недооценивает значение публичных художественных актов. Высказывание должно быть масштабным. Люди, которые живут в области культуры и «едят культурный хлеб», должны думать не о пуговицах и иголочках, а о течении времени, неизбежностях и закономерностях, брать на себя ответственность за тяжелые большие размышления. Еще не ушло время задумываться о проблемах. Но Европа не очень думает об этом. Кстати, побывав здесь, я понял, почему европейцы поддержали бомбежки Белграда.

сокуров
Экспозиция Сокурова «Lc. 15: 11-32»

Экспозиция Сокурова «Lc. 15: 11-32»

Фото: Михаил Вильчук

— Почему же?

«Между строк заключена энергия автора»
Кинорежиссер и драматург Рустам Ибрагимбеков — о природе творчества, отношении к возрасту и главных удовольствиях

— Не буду говорить. Вы же сами всё видите, сами понимаете.

— То есть вы считаете, что в проектах биеннале наблюдается некое мелкотемье?

— Я не могу никого осуждать, каждый художник, наверное, вкладывает какие-то свои гигантские мысли в это. Но с позиции русской культуры, русской истории и драмы жизни я смотрю на сегодняшний момент как на очень сложный, противоречивый и крайне критичный в истории нашей цивилизации. Поэтому художественное высказывание должно быть основательным и фундаментальным.

— Вам помогали делать экспозицию выпускники вашей киномастерской в Кабардино-Балкарии, которых вы продолжаете опекать. А сейчас вы набираете новый курс — уже в Петербурге. Почему опять решили поработать с молодыми?

— Над экспозицией со мной работал Александр Золотухин, режиссер фильма «Мальчик русский» (участник программы Берлинского фестиваля 2019 года. — «Известия»). В Петербурге же ко мне придут зрелые люди, с высшим образованием. И совсем не обязательно, что я им очень нужен. Ну, там посмотрим. Они посидят на занятиях, и будет ясно, на сколько их хватит.

сокуров
Экспозиция Сокурова «Lc. 15: 11-32»

Экспозиция Сокурова «Lc. 15: 11-32»

Фото: Михаил Вильчук
«Меня не тянет ни снимать, ни смотреть кино»
Режиссер и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров — о творческой энергетике, вреде приватизации и пользе госстатуса

— Можно ли сказать, что педагогическое направление в вашей деятельности сейчас становится центральным?

— Я вынужден. Больше, увы, не могу комментировать, но обстоятельства жизни таковы, что я вынужден.

— Многих ценителей вашего творчества беспокоит, что вы давно не выпускали новых фильмов. Последняя на данный момент кинокартина — «Франкофония» — вышла в 2015 году.

— Да, да... Это плохо. Плохо для меня. Но, к сожалению, такова моя участь.

— Это связано с внешними причинами или с внутренними?

— Нет-нет, это связано только с учебным процессом, огромной нагрузкой при работе с курсом. Но сейчас мы уже работаем над новым фильмом.

123

Фото: Михаил Вильчук
Экспозиция Сокурова «Lc. 15: 11-32»

— Собираетесь ли продолжать движение в направлении современного искусства — инсталляций, подобных той, что вы представили в Венеции?

— Пока никаких предложений нет. Если будут какие-то интересные мысли у Михаила Борисовича и Эрмитажа — попробуем... Но этот опыт дался нам очень тяжело.

Справка «Известий»

Александр Сокуров окончил исторический факультет Горьковского института, затем — ВГИК по специальности «кинорежиссура» (мастерская Александра Згуриди). С 1982 года живет и работает в Санкт-Петербурге. Создал 17 игровых картин и 30 документальных.

Впервые в истории снял полнометражный игровой фильм единым кадром, без монтажа — «Русский ковчег». За фильм «Фауст» получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Лауреат Государственной премии РФ. Член Совета при президенте РФ по правам человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Человек порядочный всегда будет востребован»
Народный артист России Александр Галибин —  о жизненных ценностях, семейном кино и актерских секретах
«Мы максимально расширим контакт со зрителем»
Режиссер Евгений Марчелли — о государственном значении Года театра и сюрпризах церемонии открытия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017