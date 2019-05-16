Россияне отреагировали на попадание в список самых некрасивых наций

Пользователи Рунета раскритиковали список самых некрасивых наций в мире, составленный по версии американского сайта знакомств Beautiful People, позиционирующего себя как ресурс красивых людей.

Участниками данного сервиса могут стать только красивые, по мнению уже зарегистрированных пользователей, люди. В противном случае заявка отклоняется.

С 2002 года отказали 8,5 млн человек, среди которых больше всего британцев, филиппинцев, поляков, русских и индийцев, в основном мужчин.

Российские пользователи Сети отреагировали на эту новость с юмором.

«Эти санкции мы точно не переживем», — пошутил пользователь Сергей Шмидт.

«Ой, всё. Ушел плакать», — написал Антон Говорухин.

«Россияне очень даже красивые, просто у большинства на аватарке выхухоль», — заявила Татьяна З.

«Мы-то губной помадой не пользуемся, глазенки не красим», — добавил Андрей Терехов.

«Русские, белорусы и украинцы — из самых красивых наций в мире. Это давно признанный факт», — заверил еще один пользователь.

Ранее портал Missosology составил рейтинг стран с самими красивыми женщинами.