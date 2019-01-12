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В Берлине не согласились с исследованием о раздражающих русских туристах

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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen/dpa
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Владельцы развлекательных учреждений в Берлине не согласились с тем, что русские туристы ведут себя хуже, чем путешественники из других стран и поэтому раздражают отдыхающих немцев.

Названы самые раздражающие привычки российских туристов

По их словам, россияне оставляют хорошие чаевые и с ними всегда можно найти общий язык, пишет «РИА Новости».

Накануне было опубликован опрос, согласно которому 40% граждан Германии раздражают русские на отдыхе. Из них 60% назвали россиян слишком шумными, а 50% заявили об их плохих манерах.

«Конечно, среди россиян есть разные люди, но с такими вот «ужасными русскими», как вы описываете, то есть шумными, грубыми, невоспитанными, — мне сталкиваться не приходилось. Возможно потому, что за 10 лет работы у нас сформировалась своя атмосфера, которая привлекает особую, интеллектуальную публику», –– рассказал агентству владелец берлинского бара Kvartira62 Александр Грюнер.

Он отметил, что приходящие в его заведение немцы, итальянцы, французы и русские могут вести себя эмоционально, но они никого не раздражают.

«Лично меня русские туристы не раздражают, наоборот, они оставляют хорошие чаевые, в общем, милые люди. Только вот они следом за американцами называют наш берлинский пончик «донатом». Это обидно», — рассказала работница кофейни.

«Русских можно воспитать, они вообще довольно договороспособны. Например, у нас были случаи, когда приходили русские компании, и они официантам щелкали пальцами или кричали как-то обидно. Мы им объяснили, что надо вести себя спокойно — и больше проблем с ними нет», — добавил директор одного из берлинских ресторанов.

Опрошенные ранее онлайн-платформой ab-in-den-urlaub немцы также признались, что помимо русских их раздражают британские туристы, которые слишком часто напиваются.

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