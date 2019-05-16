Саудовская Аравия де-факто признала крымчан россиянами. Мусульмане полуострова получают визы в посольстве королевства в Москве. Об этом «Известиям» рассказали в Духовном управлении мусульман Крыма.

Визы крымчанам предоставляют для совершения хаджа — посещения священных мест ислама в Мекке и Медине.

В Духовном управлении отметили, что, несмотря на то, что Эр-Рияд официально не признает Крым российским регионом, документы оформляются без участия дипведомств в Киеве.

«Конечно, в Москве получали (визы), причем тут Киев. Наш крымский оператор «АВН-тур» и Духовное управление мусульман Крыма входят в состав российской хадж-миссии», — пояснили в организации.

В посольстве Саудовской Аравии подтвердили, что выдают визы крымчанам как гражданам РФ.

В Совете муфтиев РФ «Известиям» отметили, что подобная практика началась сразу после воссоединения Крыма с Россией, однако призвали не смешивать политику и религиозное паломничество.

Интересно, что помимо Саудовской Аравии визы крымчанам предоставляют и другие московские посольства, ранее высказавшиеся против российского суверенитета над этой территорией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Всё могут короли: Саудовская Аравия признала крымчан россиянами