Проверки бизнеса заменят инспекционными визитами

В России могут заменить проверки бизнеса инспекционными визитами, помогающими соблюдать существующие правила вместо поиска нарушений. Об этом рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.

Ведомство уже готовит соответствующие поправки в закон о госконтроле.

«Инспектор может приехать на объект и, пройдя по помещениям, сделать вывод, что обязательные требования, например противопожарной безопасности, выполняются, запасные выходы открываются», — сообщил он.

Отмечается, что при этом контролер сможет прийти внезапно и увидеть, как всё работает на самом деле.

Более того, согласно новым положениям закона, штраф за конкретное нарушение не должен быть одинаковым для всех. Если это нарушение не влечет серьезных рисков, штраф должен быть минимальным.

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«Пришел, проверил и ушел»