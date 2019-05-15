На ПМЭФ обсудят развитие российского несырьевого экспорта

В рамках деловой программы ПМЭФ-2019 6–8 июня состоится ряд деловых мероприятий, посвященных развитию российского несырьевого экспорта. Российский экспортный центр выступит организатором мероприятий, а также представит производителей высокотехнологичной экспортной продукции.

В рамках ставшей уже традиционной Гостиной губернаторов речь пойдет об опыте развития региональных экспортных проектов. На одной площадке соберутся представители региональных властей, ведущих государственных институтов развития, а также бизнеса, чтобы обсудить, как эффективно провести модернизацию системы поддержки экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), включая индивидуальных предпринимателей, которая увеличит их долю в общем объеме несырьевого экспорта не менее чем до 10% к 2024 году.

Также Российский экспортный центр организует панельную сессию «Креативная экономика: стратегии продвижения высокотехнологичного экспорта». Сегодня продукция креативных индустрий является одним из наиболее перспективных направлений развития экспорта. Российские компании уже успешно конкурируют в сфере IT, кино, мультипликации, инжиниринга, дизайна, VR. Следующий шаг — создание на территории России «креативных хабов» и «Виртуальной особой экономической зоны». Эксперты будут говорить о том, как эффективно совместить корпоративные стратегии продвижения и государственные меры поддержки, создать среду для успешного развития и экспорта креативных индустрий, а российскую юрисдикцию сделать привлекательной для компаний-производителей.

«Мы рассматриваем ПМЭФ как эффективную площадку для диалога с бизнесом, налаживания новых партнерских контактов. Президент поставил перед нами амбициозные задачи — увеличить объемы российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг до $250 млрд и $100 млрд к 2024 году соответственно. Тема несырьевого экспорта на форуме традиционно вызывает большой интерес российского и международного бизнес-сообщества, что позволяет находить новые пути для продвижения российской продукции на зарубежные рынки», — отметил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Кроме того, эксперты РЭЦ проведут для бизнеса презентацию-практикум «Экспортная акселерация. Шаги на пути к экспорту». Экспортный акселератор — это целостная система образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности компаний, в том числе ранее не осуществлявших экспортных поставок.

Новые возможности для продвижения отечественного экспорта будут закреплены подписанием соглашений с российскими и международными организациями частного и государственного сектора.

На полях ПМЭФ состоится торжественная церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года» в СЗФО. Премия будет присуждаться организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.