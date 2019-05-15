Опубликована спортивная программа ПМЭФ-2019

Мероприятия по 12 видам спорта пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится 6–8 июня.

«Насыщенная спортивная программа этого года объединила деловые мероприятия, которые пройдут на площадке форума, с увлекательными спортивными событиями для участников, а также жителей и гостей Санкт-Петербурга. В рамках деловой программы состоятся сессии «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход» и «Футбол в интерьерах большого города». Особенностью этого года стало то, что спортивные федерации, оргкомитеты крупнейших турниров и ведущие компании выбирают бинарную модель участия – презентация или представительский стенд на площадке ПМЭФ и спортивная активность на аренах и в парках Санкт-Петербурга. В частности, на форуме себя покажет чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020, который подготовил масштабную презентацию с привлечением футбольных звезд. Матчи чемпионата в следующем году примет Северная столица», — рассказал заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

Откроет спортивную программу международный автопробег «Ралли мира» на электромобилях под лозунгом «Европа любит Россию. Евразия наш общий дом». Старт автопробегу будет дан 27 мая в Монте-Карло. 6 июня автоколонна прибудет на площадку ПМЭФ в КВЦ «Экспофорум».

Первый день ПМЭФ-2019 начнется с массового забега ROSCONGRESS SPIEF RACE по историческому центру Санкт-Петербурга. 6 июня в 7 утра на дистанцию в 5 км выйдут участники форума, аккредитованные журналисты и члены клуба World Class.

Все участники форума смогут проверить свою меткость в лазерном тире на стенде концерна «Калашников», который в этом году отмечает 100-летие со дня рождении легендарного конструктора Михаила Калашникова. Кроме того, для профессионалов и ценителей практической стрельбы и оружия Фонд Росконгресс и концерн «Калашников» проведут специальные мероприятия в стрелковом клубе «Невский».

6 июня на площадке форума начнет работу Шахматная гостиная. А завершится первый день гала-матчем по хоккею между сборными ПМЭФ и правительства Санкт-Петербурга. 7 июня для участников ПМЭФ будет организован турнир Roscongress Cup в сквош-клубе «RC CLUB».

Жители и гости Санкт-Петербурга также смогут посетить Парк футбола ЕВРО 2020, XXXI Международный турнир по футболу памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина среди юношеских сборных (игроки 2001 года рождения), и фестиваль скорости SPIEF Drive. Парк футбола будет работать с 6 по 12 июня на Заячьем острове рядом с Петропавловской крепостью. В его программе встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы. Сборные 12 стран примут участие в турнире памяти Гранаткина. Один из центральных матчей турнира между сборными России и Болгарии состоится 6 июня на стадионе «Петровский». 8 июня фестиваль скорости SPIEF Drive на Исаакиевской площади даст старт популярным автопроектам: ретро-ралли «Ленинград», ралли-рейду «Ладога» и второму этапу автопробега «Ралли мира» из Санкт-Петербурга в Монте-Карло.

8 июня пройдут традиционные турниры Roscongress Cup по гольфу в клубе «Петергоф» и теннису в спортивном центре «Разлив». Завершится спортивная программа форума мероприятием в конном клубе «Дерби». Конноспортивная команда J.U.M.P. и клуб «Дерби» разыграют кубки Росконгресса в аристократичном и элегантном виде конного спорта – конкуре. Особые призы подготовлены для самых юных участников турнира.

Подробная информация о мероприятиях доступна на сайте ПМЭФ в разделе «Спортивная программа» и Личном кабинете участника.