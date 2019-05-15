Топ-менеджер «Роскосмоса» бежал за границу из-за проверки ведомства

Гендиректор входящего в «Роскосмос» НИИ КП Юрий Яскин сбежал за рубеж. В институте начался внутренний аудит, директор уехал в загранкомандировку. Из Европы Яскин прислал заявление об увольнении по собственному желанию. Предположительно, экс-директор НИИ КП находится в Греции, его ищет ФСБ.