В Америке запрещают использовать систему распознавания лиц

В Сан-Франциско полицейским запретили использовать систему распознавания лиц. Это первый город в США, где вводят такие ограничения. Полиция использует эту технологию, чтобы обнаружить подозреваемых в толпе. Активисты США считают, что власти вмешиваются в их частную жизнь. Систему применяют даже в торговых центрах, чтобы изучить эмоции покупателей.