Жителям Тюменской области запретили посещать леса

В Тюменской области из-за высокой пожароопасности местным жителям запретили посещать леса. Ограничение будет действовать до окончания особого противопожарного режима.

Власти региона напомнили, что на территории Тюменской области запрещено разводить костры на дачных и приусадебных участках. Кроме того, запрещен пал сухой травы и использование мангалов в необорудованных местах. За соблюдением правил пожарной безопасности будут следить специальные патрули. Об этом сообщает портал «Наш город».

Тем, кто нарушит действующие правила, грозит штраф до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф вырастает до 50 тыс. рублей, для юридических — до 1 млн рублей.