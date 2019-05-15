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США отозвали часть своих дипломатов из Ирака

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Фото: Global Look Press/Andreas Arnold/dpa
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США отозвали часть своих дипломатов из Ирака. В частности, речь идет о сотрудниках американского посольства в Багдаде и консульства Эрбиле, не занятых особо важными задачами. Об этом в среду, 15 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство США в Ираке.

О причинах такого решения в сообщении посольства не говорится.

В связи с отзывом дипломатов американские представительства временно перестанут оказывать визовые услуги.

«У властей США ограниченные возможности для предоставления экстренных услуг гражданам США в Ираке», — отметили в посольстве.

Действия Вашингтона прокомментировал МИД ФРГ. Отвечая на вопрос журналистов, представитель ведомства Мария Адебар заявила, что Германия не собирается отзывать своих дипломатов из Ирака.

«У нас нет собственных сведений об изменении ситуации с безопасностью, что затрагивало бы наши диппредставительства. Численность персонала остается неизменной», — цитирует Адебар ТАСС.

7 мая госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Берлин и вместо этого отправился в Ирак. Целью своей поездки он назвал переговоры с руководством страны и поддержка ее суверенитета на фоне «повышения активности» Ирана.

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