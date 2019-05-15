Часть набережной в Волгограде торжественно откроют после ремонта

В центре Волгограда 18 мая большой концертной программой официально откроется верхняя терраса набережной после ремонта.

Любимое место отдыха горожан закрыли сразу после завершения ЧМ-2018 19 июля. Тогда рабочие разобрали один из главных символов — гранитную лестницу — и начали комплексное обновление всей территории, включая модернизацию ротонд и фонтана «Искусство», напоминает издание «НовостиВолгограда.ру».

Субботний фестиваль #Вдохновляйся2019 даст старт еженедельным мероприятиям. С мая по сентябрь каждые пятницу, субботу и воскресенье на верхней террасе будут проходить концерты, спортивные праздники, показ фильмов и многое другое.

Добавим, в Волгограде Нулевую продольную магистраль хотят продлить до Кировского района после укрепления правого берега Волги. Новый проект обсуждают власти региона. Чтобы укрепить берега на протяженности 4 км, потребуется 4 млрд рублей. Строительные работы планируется начать в 2021 году.