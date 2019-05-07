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Набережную в Волгограде продлят от речпорта до Кировского района

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В Волгограде Нулевую продольную магистраль хотят продлить до Кировского района после укрепления правого берега Волги. Новый проект обсуждают власти области.

Губернатор Андрей Бочаров заявил о необходимости продлить набережную от речпорта в сторону Кировского района. Глава региона считает, что благодаря этому возрастет инвестиционная привлекательность прибрежных территорий.

Чтобы укрепить берега на протяженности 4 км, потребуется 4 млрд рублей. Как узнали «НовостиВолгограда.ру», строительные работы планируется начать в 2021 году.

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