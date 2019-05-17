Внимание публики Канн сейчас приковано к фестивальным экранам, в то же время немало занятного обнаруживается и в статистических отчетах. Непосредственно перед открытием кинофестиваля его дирекция опубликовала данные, которые были призваны в первую очередь ответить на прошлогодние упреки в отсутствии паритета между женщинами и мужчинами. Однако данные, приведенные по другим темам, оказались не менее интересными, и, что самое примечательное, они свидетельствуют об определенной стагнации, а в отдельных областях — даже кризисе самого престижного киносмотра мира.

Первые общие цифры представленных и просмотренных отборочной комиссией фильмов не несут никакой существенной информации — как было около 2 тыс. полнометражных и более 4 тыс. короткометражных картин, так и осталось. Ничего нового не обнаруживается и в числе фильмов, включенных в официальную, сформированную дирекцией программу. Симптомы кризиса тщательно скрыты в середине чарта.

Это в первую очередь малое количество полнометражных дебютов — семь, и представленных стран — 39 (и это при условии распространения совместного кинопроизводства, где один фильм нередко представляет пять, семь, а то и десять стран). Отсутствие указания на процент не случайно. Но если в случае стран-участниц назвать его и нереально, поскольку нет установленного числа кинопроизводящих государств, то для картин официальной программы не могу отказать себе в удовольствии подсчитать долю дебютов — их менее 10%. То есть новые имена практически отсутствуют.

Отчасти спасти положение помогают программы «Неделя критики» и «Двухнедельник режиссеров», где доля дебютов выше, и в официальном материале дается выигрышная цифра — 26 претендентов на приз «Золотая камера» за лучший дебют, но это не главные направления фестиваля.

Гендерный раздел отчета называется «По направлению к паритету», и он еще более манипулятивен. Начинается он за здравие парижской команды фестиваля, где женщин большинство, затем следует не менее впечатляющая цифра каннской — из примерно тысячи сотрудников, работающих во время форума, женщин насчитывается 48%, упоминаются полный паритет в отборочной комиссии (4 на 4), среди председателей четырех официальных жюри и членов каждого из них, а также режиссеров фильмов открытия двух главных программ (Джим Джармуш в основном конкурсе и канадка восточного происхождения Мония Шукри в «Особом взгляде»).

Реальность спрятана в конце гендерного отчета. Среди представленных к отбору фильмов стало больше работ женщин-режиссеров: 26% полнометражных фильмов, 32% — короткометражных и 44% — среди работ, предоставленных киношколами для программы «Синефондасьон». Из этого делается вывод, что будущее кинематографа принадлежит женщинам. Думаю, что именно такой подход дал возможность фильму Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» оказаться в программе «Особый взгляд». Это и радует, и пугает одновременно. Неужели в творческих конкурсах всё будет подгоняться под нужную статистику?

Впрочем, недоучет статистики тоже чреват опасностями. Так, на фоне триумфальных отчетов о победах отечественного кино в 2018 году Европейская аудиовизуальная обсерватория опубликовала итоговые цифры, где указано, что доходы от проката в России упали за этот период на 4,7%. Насколько это падение связано с протекционистскими мерами по поддержке отечественного кино, сказать трудно, но в наших победных реляциях эта цифра не упоминалась вообще.

Оправдательная интенция в Каннах сказалась и на фильме открытия. «Мертвецы не умирают» культового мастера Джима Джармуша можно рассматривать как ответ на критику, что в официальной программе фестиваля нет жанрового кино. Фильм о живых мертвецах зомби с многочисленными аллюзиями на классику жанра — куда уж более жанрово? В результате слабая пародия утерявшего вдохновение мэтра оказывается в центре внимания разочарованной аудитории, и симптомы склероза опять становятся очевидными.

Опять-таки, это не монополия Каннского киносмотра. На закате советской эпохи, анализируя разные критерии оценки качества фильма я, помнится, наряду с идеологическими, коммерческими и собственно художественными критериями писал об оценках «по весу» автора. Так вот, для Канн таких весомых канонизированных авторов существует не один десяток, и Джармуш — один из них. Поэтому каждый его фильм будет считаться шедевром, даже если «Мертвецов» спасает только блестящая роль и ирония Тильды Суинтон…

Автор — председатель гильдии киноведов и кинокритиков

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции