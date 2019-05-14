Во Внуково пассажир украл у попутчика $210 тыс.

В московском аэропорту Внуково полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже $210 тыс. у попутчика. Об этом 14 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, к правоохранителям обратился житель Калининграда, заявивший, что он перевозил крупную сумму денег в размере свыше $210 тыс. Во время ожидания посадки на самолет летевший с ним знакомый обманным путем завладел его сумкой и скрылся.

По горячим следам мужчину задержали на международном автовокзале при попытке покинуть город, сообщает агентство городских новостей «Москва». Подозреваемый оказался 26-летним жителем Иркутской области, свою вину в содеянном он признал.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Фигурант дела заключен под стражу. Как пишет РИАМО, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее 14 мая сообщалось, что в Москве у безработного москвича отобрали пакет с 4 млн рублей.