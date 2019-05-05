Житель Пскова украл 3 т рельсов

38-летний житель Пскова за месяц украл больше трех тонн рельсов. Об этом сообщили на сайте управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу в воскресенье, 5 мая.

Пскович отрезал рельсы с недействующего тупикового участка Псковской железной дороги и сдавал их в пункт приема черных металлов. Злоумышленник работал бригадиром в строительной организации, отчего имел постоянный доступ к газорежущему оборудованию.

В настоящий момент вор задержан. Отделение дознания Псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудило в его отношении уголовное дело по ст. 158 ч. 1 УК РФ «Кража». Псковитянину грозит тюремный срок до двух лет лишения свободы. Ущерб транспортной инфраструктуре оценили в более 50 тыс. рублей.

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