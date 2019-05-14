Яровой сев завершается в Рязанской области

В 12 районах Рязанской области аграрии перевыполнили план по севу яровых зерновых культур. В целом по региону сев завершен на 92,1%.

По последним данным, засеяно порядка 473 тыс. га полей. Кроме того, в Рязанской области завершен сев сахарной свеклы. Аграрии отчитались о перевыполнении плана, сообщает РИА «7 новостей». Сахарной свеклой засеяно более 7 тыс. га полей, что составляет 106,9% от плана.

Общая площадь посева масличных культур составляет 122,5 тыс. га. План завершен на 96,4%.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане объявлена чрезвычайная ситуация в связи с гибелью озимых.