WhatsApp сообщил об уязвимости приложения

В мессенджере WhatsApp обнаружили уязвимость, позволяющую хакерам устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение через функцию звонков. Об этом во вторник, 14 мая, сообщило издание Financial Times.

Отмечается, что шпионская программа устанавливалась как на iPhone, так и на телефоны на базе Android. Для того, чтобы ее «подхватить» необязательно было даже отвечать на входящий звонок или перезванивать.

В WhatsApp признали уязвимость программы и начали собственное расследование, пишет «Газета.ру».

По словам члена экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгения Лифшица, обезопасить себя пользователи могут только вовремя обновляя версию программы, отмечает «РИА Новости».

В феврале сообщалось, что WhatsApp планирует защитить личные переписки пользователей на гаджетах iOS с помощью биометрических данных. Для этого при входе в приложение потребуется идентификация через Face ID или Touch ID в зависимости от модели смартфона.