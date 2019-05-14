Прямой эфир

WhatsApp сообщил об уязвимости приложения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В мессенджере WhatsApp обнаружили уязвимость, позволяющую хакерам устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение через функцию звонков. Об этом во вторник, 14 мая, сообщило издание Financial Times.

Скованные одной Сетью: «Известиям» рассказали о связях хакерских группировок
Всего в мире технологиями взлома кода владеют несколько десятков тысяч человек

Отмечается, что шпионская программа устанавливалась как на iPhone, так и на телефоны на базе Android. Для того, чтобы ее «подхватить» необязательно было даже отвечать на входящий звонок или перезванивать.

В WhatsApp признали уязвимость программы и начали собственное расследование, пишет «Газета.ру».

По словам члена экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгения Лифшица, обезопасить себя пользователи могут только вовремя обновляя версию программы, отмечает «РИА Новости».

В феврале сообщалось, что WhatsApp планирует защитить личные переписки пользователей на гаджетах iOS с помощью биометрических данных. Для этого при входе в приложение потребуется идентификация через Face ID или Touch ID в зависимости от модели смартфона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Facebook запускает платежный сервис в WhatsApp
В WhatsApp добавят новую функцию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017