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Facebook запускает платежный сервис в WhatsApp

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Фото: Global Look Press/Aloisio Mauricio
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Социальная сеть Facebook работает над созданием платежного сервиса в мессенджере WhatsApp. Новую функцию планируют протестировать на территории Великобритании.

Как сообщает газета Financial Times, для запуска проекта WhatsApp наймет почти 100 инженеров-программистов. Одна часть будет работать в Лондоне, а другая — в штаб-квартире Facebook в Дублине.

В компании подчеркивают привлекательность Лондона как финтех-хаба и закрывают глаза на возможные трудности из-за Brexit. Планируется, что запуск нового сервиса состоится уже в конце 2019 года.

О том, что интернет-гигант разрабатывает свою платежную систему, стало известно в конце 2018 года. При этом тогда отмечалось, что проект будет направлен на индийский рынок, так как в Индии WhatsApp использует более 200 млн человек, к тому же страна является мировым лидером по объему денежных переводов.

WhatsApp — популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. В 2014 года компания Facebook выкупила WhatsApp и теперь является ее владельцем.

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