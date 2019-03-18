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Соучредитель WhatsApp призвал удалить учетные записи Facebook

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Фото: Getty Images/Patrick T. Fallon/Bloomberg
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Один из создателей мессенджера WhatsApp, разработчик Брайан Эктон, раскритиковал политику обращения соцсети Facebook с персональными данными пользователей и призвал удалить свои учетные записи из нее. Об этом он заявил на студенческой конференции Computer Science 181, пишет 13 марта BuzzFeed.

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По словам Эктона, для соцсети на первом месте стоит вопрос коммерциализации своих продуктов, а не защита личных данных.

Он также отметил, что пользователи слишком многое позволяют крупным техкомпаниям — решать, например, какой контент является приемлемым, а какой нет.

«У них нет необходимых средств для принятия таких решений. А мы даем им право решать, вот что плохо. Мы покупаем их продукцию, регистрируемся на их сайтах. Удалите Facebook, ладно?» — порекомендовал студентам Эктон.

В январе Facebook заподозрили в плате пользователям за кражу личных данных, а в феврале стало известно, что компании грозит многомиллиардный штраф за провалы в политике конфиденциальности. Позднее в Facebook сообщили об отказе от собственных приложений, которые могут следить за пользователями.

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