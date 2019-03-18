Соучредитель WhatsApp призвал удалить учетные записи Facebook

Один из создателей мессенджера WhatsApp, разработчик Брайан Эктон, раскритиковал политику обращения соцсети Facebook с персональными данными пользователей и призвал удалить свои учетные записи из нее. Об этом он заявил на студенческой конференции Computer Science 181, пишет 13 марта BuzzFeed.

По словам Эктона, для соцсети на первом месте стоит вопрос коммерциализации своих продуктов, а не защита личных данных.

Он также отметил, что пользователи слишком многое позволяют крупным техкомпаниям — решать, например, какой контент является приемлемым, а какой нет.

«У них нет необходимых средств для принятия таких решений. А мы даем им право решать, вот что плохо. Мы покупаем их продукцию, регистрируемся на их сайтах. Удалите Facebook, ладно?» — порекомендовал студентам Эктон.

В январе Facebook заподозрили в плате пользователям за кражу личных данных, а в феврале стало известно, что компании грозит многомиллиардный штраф за провалы в политике конфиденциальности. Позднее в Facebook сообщили об отказе от собственных приложений, которые могут следить за пользователями.