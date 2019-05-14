В Москве стали чаще ездить на такси

В январе–марте 2019 года в Москве на 17% увеличилось число поездок на такси по сравнению с прошлым годом. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Отмечается, что рост числа поездок в I квартале связан с тем, что средний чек за поездку не претерпел существенных изменений по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Операторы удерживают стоимость на уровне прошлого года из-за высокой конкуренции на московском рынке такси, поясняет пресс-служба.

В сообщении указано, что горожане пользуются такси как для коротких, так и для длинных поездок по мегаполису.

«В январе–марте 2019 года у некоторых основных агрегаторов и операторов цена снизилась, а у других, наоборот, подросла, но в целом средняя стоимость поездки на такси по сравнению с 2018 годом изменилась незначительно — на 2%. Это позволило горожанам чаще пользоваться такси», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что стоимость оценивалась путем анализа данных крупнейших агрегаторов и операторов такси в столице.

8 мая сообщалось, что поездка на такси в Москве в среднем составляет 21 минуту.