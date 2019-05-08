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Названы самые популярные места для поездок на такси в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рассказал, откуда и куда москвичи ездят на такси чаще всего. Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter ЦОДД во вторник, 7 мая.

В списке самых популярных мест отправления лидирует Комсомольская площадь. На втором месте оказался аэропорт Внуково, на третьем — улица Земляной Вал. В десятку также вошли Тверская улица, 1-я Тверская-Ямская улица, Москва-Сити, поселок Внуково, 1-я Рейсовая улица, улица Охотный Ряд и Пресненская набережная.

Топ мест отправления возглавил аэропорт Внуково. В тройку лидеров также попали Ленинградский вокзал и улица Земляной Вал. За ними следуют Международное шоссе, 1-я Тверская-Ямская улица, Москва-Сити, Пресненская набережная, 1-я Рейсовая улица, улица Охотный Ряд и Казанский вокзал.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что согласно исследованию, проведенному сервисом «Ситимобил» и проектом Research.mail.ru, жители Москвы чаще всего забывают в такси телефон, аксессуары и зонт.

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