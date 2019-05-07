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Первое женское такси заработало в Чечне

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Специальная служба такси с женщинами-водителями за рулем для обслуживания дам начала работать в Чечне, передает «РИА Новости».

По словам руководителя сервиса Мадины Цакаевой, первоначально на линию выпустили пять машин, однако по мере увеличения спроса их число вырастет до 20. Она также подчеркнула, что операторы ни в коем случае не будут принимать заявки от мужчин, уточняет НСН.

Служба такси называется «Мехкари», что в переводе с чеченского означает «девушки». Женское такси отличается от мужского цветом «шашек». У «Мехкари» они фиолетовые.

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