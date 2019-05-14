Мотоциклисты просят делать разметку дорог менее скользкой

Участники движения «мотоМосква» просят столичные власти делать дорожную разметку менее скользкой. Прерывистые линии, зебры и «вафли» делают из гладкого пластика, высота профиля в отдельных местах достигает 10 мм. При наезде на такую разметку в мокрую погоду мотоцикл теряет управление. По оценкам экспертов, так происходит в 25% всех неконтактных ДТП.