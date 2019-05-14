Аспирин оказался способен вызвать внутричерепное кровоизлияние

Ученые из Медицинского колледжа Университета Чанг Гун в Тайване выяснили, что даже низкие дозы аспирина увеличивают риск возникновения внутричерепного кровоизлияния. Особенно данное лекарство опасно для молодых людей с низкой массой тела, пишет 13 мая Daily Mail.

Специалисты изучили данные 13 предыдущих исследований по данному вопросу, в которых приняли участие более 130 тыс. человек. Испытуемых разделяли на группы, части из которых давали аспирин в низких дозах, а другие вместо лекарств получали плацебо. В итоге у людей, принимавших ацетилсалициловую кислоту, риск внутричерепного кровоизлияния оказался на уровне 0,63%. При этом принимавшие плацебо испытуемые имели риск 0,46%.

В итоге ученые пришли к выводу, что принятие низких доз аспирина может значительно увеличить риск внутричерепного кровоизлияния и рекомендовали отказаться от столь опасной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

«С учетом возможных осложнений, положительные эффекты от приема аспирина в низких дозах поставлены под сомнение», — отметили ученые.

В январе ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско заявили, что ежедневный прием аспирина способен повысить выживаемость онкобольных в среднем на 78%.