Путин поручил ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия. По его словам, специалисты должны работать по утвержденному плану. Также лидер страны предложил изменить порядок совещаний по военной тематике.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия. По его словам, специалисты должны работать по утвержденному плану. Также лидер страны предложил изменить порядок совещаний по военной тематике.