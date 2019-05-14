Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Россия должна получить средства защиты от гиперзвукового оружия раньше, чем такое оружие появится у других стран, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам ОПК, прошедшем 13 мая.

Российский лидер отметил, что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого кроме РФ, однако ведущие мировые державы рано или поздно создадут такое вооружение.

«И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно. А что значит для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул», — цитирует Путина ТАСС.

Президент подчеркнул, что если работа по созданию защиты от гиперзвуковых ракет будет вестись по плану и качественно, то цель будет достигнута.

По его словам, научный и производственный потенциал российского оборонно-промышленного комплекса «плотно обеспечивают запланированный эффект от перевооружения войск на новейшую технику, способную эффективно противостоять средствам воздушного нападения вероятного противника, в том числе и гиперзвуковым».

«Необходимо последовательно оснащать ВКС самыми современными комплексами ПВО, в том числе дальнего действия С-400 и ближнего действия, такими как «Панцирь-С», — добавил Путин.

26 декабря 2018 году Минобороны РФ провело испытательный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Авангард», в ходе которого была успешно поражена цель на полигоне Кура в Камчатском крае. Испытания подтвердили его возможность развивать скорость в 27 махов (более 30 тыс. км/ч).

Военные эксперты и СМИ признали невозможность перехватить подобные ракеты существующими ныне системами ПРО, в том числе американскими.