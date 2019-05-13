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Умер журналист Брайан Уолден

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Фото: youtube.com
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Британский журналист, телеведущий и бывший парламентарий Брайан Уолден скончался в возрасте 86 лет, пишет The Guardian.

По данным издания, он умер 9 мая на острове Гернси.

Брайан Уолден начинал карьеру как политик. В 1964 году стал членом парламента от избирательного округа Бирмингем.

В конце 70-х — начале 80-х годов Брайан Уолден считался самым уважаемым политическим интервьюером на британском телевидении.

Он был широко известен как ведущий программы Weekend Television, а также как первый, кто взял интервью у бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер.

В 1986 году стал обозревателем газеты Sunday Times.

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