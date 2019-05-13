В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее коллега Егор Сковорода.

Вировой было 25 лет. Она скончалась, не приходя в сознание.

«Нашей подруги Риты больше нет. <…> Это не самоубийство. Это трагическая случайность, и от этого еще страшнее и непонятнее, как теперь жить. Трагедию видели несколько друзей, которые зашли к ней в гости, — Рита отошла к окну сфотографировать друзей в другом конце комнаты. Окно было открыто, она села на подоконник и, откинувшись с телефоном, неудачно облокотилась об антикошачью (антимоскитную) сетку, потеряла равновесие и выпала из окна», — написал Сковорода.

По его словам, «скорая» была вызвана незамедлительно. Журналистка была в крови и без сознания, но, когда ее доставили в реанимацию, она еще была жива. От полученных травм она скончалась через несколько часов, не приходя в сознание. Похоронят Вирову, скорее всего, по словам Сковороды, в ее родном городе Алексин.

Ранее 13 мая сообщалось, что следователи проводят проверку по факту госпитализации трехлетнего ребенка в Великом Новгороде. Мальчик выпал из окна на четвертом этаже, но выжил.