Кравчук рассказал о попытке бандеровцев расстрелять его семью

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что в детстве его вместе с родителями едва не расстреляли бандеровцы.

По словам политика, инцидент произошел, когда он с семьей еще жил в селе Большой Житин на Волыни.

Кравчук отметил, что после прихода советской власти его отец получил небольшую должность в администрации села, и националисты решили за это «отомстить».

«Нас было трое: отец мать и я. Нас вывели уже на окраину села, там стояла большая дикая груша. Поставили нас уже под эту грушу…А рядом была дорога, и по дороге ехал грузовой автомобиль с солдатами», — рассказал бывший президент в эфире телеканала «НАШ».

По его словам, в то время солдатам были даны указания проявлять бдительность, и машина остановилась.

«Те убежали и таким образом фактически спасли нам жизнь, в том числе и мне», - подчеркнул Кравчук.

В последние годы на Украине проходит политика героизации членов «Организации украинских националистов» (ОУН) и ее боевого крыла «Украинской повстанческой армии» (УПА, обе организации запрещены в РФ).

Лидером ОУН был Степан Бандера, последователей которого в том числе называют бандеровцами.

ОУН-УПА во время Второй мировой войны совершили множество преступлений, в том числе устроив «волынскую резню», во время которой в 1943 году были убиты около 100 тыс. поляков, проживавших на Волыни.