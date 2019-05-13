В Дагестане при возгорании «Газели» погибли три человека

Три человека погибли и еще один пострадал в результате возгорания «Газели» в республике Дагестан. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Журналисты приводят видеозапись с места происшествия.

«Сегодня на Буйнакском перевале произошло возгорание, по предварительным данным, пассажирской «Газели». Пострадали четыре человека, из них трое скончались на месте, один госпитализирован в Буйнакскую ЦГБ», — сказала представитель пресс-службы регионального министерства здравоохранения Залина Муртазалиева. Ее сова приводит ТАСС.

Уточняется, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. По данным МВД Дагестана, «Газель» столкнулась с LADA Priora на автодороге Махачкала–Буйнакск. Предполагается, что ДТП случилось по вине водителя LADA, который выехал на встречную полосу.