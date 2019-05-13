В Москве столкнулись легковушка и броневик

В Москве на Севастопольском проспекте столкнулись бронированный автомобиль и легковая машина Opel. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД по столице.

«На Севастопольском проспекте в 8:55 произошло столкновение двух транспортных средств — бронированного служебного автомобиля в колонне сопровождения ГИБДД и автомобиля Opel», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства происшествия. В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции сообщили «РИА Новости», что в ходе разбора инцидента будет дана правовая оценка действиям водителей.