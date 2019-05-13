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Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда

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Фото: TASS/DPA/FrankHoermann/SVEN SIMON
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Канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена сменить самолет из-за того, что правительственный лайнер 13 мая получил повреждения во время стоянки в аэропорту Дортмунда.

«Правительственный самолет получил повреждения в Дортмунде. Транспортное средство наземных служб задело лайнер Global 5000, который находился на стоянке. Канцлера перевезут в Берлин самолетом минобороны», — цитирует ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы ВВС ФРГ.

Отмечается, что автомобиль наземных служб аэропорта врезался в правительственный самолет на небольшой скорости. Водитель транспортного средства забыл поставить машину на ручной тормоз. Меркель в момент чрезвычайного происшествия на борту не было.

Ранее 12 мая сообщалось, что в Уэльсе близ города Абергавенни потерпел крушение легкомоторный самолет, три человека получили ранения.

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