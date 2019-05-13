В ЕС потребовали прекратить наступление войск Хафтара на Триполи

Атака Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром, на столицу страны Триполи представляет угрозу международному миру и стабильности. Об этом говорится в сообщении Совета Европейского союза, распространенном в понедельник, 13 мая.

Также в Совете ЕС заявили, наступление ЛНА увеличивает риск террористической угрозы по всей стране.

«ЕС призывает все стороны к немедленному соблюдению соглашения о прекращении огня и взаимодействию с ООН для обеспечения полного и всеобъемлющего прекращения военных действий», — говорится в сообщении.

Евросоюз подтвердил приверженность «суверенитету, независимости, территориальной целостности, национальному единству Ливии».

Кроме того, ЕС призвал ливийцев отмежеваться от террористических и криминальных элементов, участвующих в боевых действиях.

С 2011 года в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится ПНС во главе с Фаезом ас-Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов». Он призвал жителей «сложить оружие и поднять белый флаг».