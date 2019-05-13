«Русал» и бизнес-школа «Сколково» создадут центр экспертизы в области бизнес-этики

Один из крупнейших в мире производителей алюминия компания «Русал» и Московская школа управления «Сколково» запускают проект в области развития бизнес-образования и бизнес-этики в России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Отмечается, что будет сформирована система обучения c возможностью использовать практические знания компаний, работающих на международных рынках и обладающих опытом применения лучших практик и управленческих подходов. Проект предусматривает создание центра экспертизы по программам бизнес-образования в сфере управления и бизнес-этики, а также поддержку исследований в области устойчивого развития на примерах лучших мировых практик.

«Уровень применения знаний в таких направлениях как «Бизнес-этика», «Стратегическое лидерство», «Устойчивое развитие», «Развитие человеческого капитала» в российской деловой среде, к сожалению, пока не вполне соответствует реальным современным запросам со стороны бизнеса. Практический международный опыт «Русала» и мощная образовательная и исследовательская база «Сколково» объединяют свои усилия, чтобы восполнить этот пробел», — заявил генеральный директор «Русала» Евгений Никитин.

Ректор Московской школы управления «Сколково» Марат Атнашев добавил, что партнерство с «Русалом» позволит развить новые направления в бизнес-образовании, управлении. «Нам очень интересен опыт «Русала» как одной из крупнейших российских компаний, успешно работающей на глобальных рынках, а также постоянно внедряющей новые практики менеджмента», — сказал он.

Для достижения поставленных целей «Русал» и бизнес-школа «Сколково» планируют разработать и провести целый комплекс совместных мероприятий для исследования текущего уровня развития российской бизнес-среды, привлечения международного экспертного сообщества для интеграции лучших практик в российские образовательные проекты и программы в сфере управления и бизнес-этики.

Ранее сообщалось, что в течение прошлого года «Русал» инвестировал порядка 720 млн рублей в развитие медицины труда на своих промышленных площадках.