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Жители ЕС отказались считать США надежным партнером

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Фото: TASS/Imago/imago stock&people
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Около 45% жителей Европы уверены, что США нельзя считать надежным партнером для Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром YouGov.

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29% европейцев ответили на этот вопрос «ни да, ни нет», а 17% считают Соединенные Штаты надежным партнером, передает «РИА Новости». Еще 9% затруднились с ответом или не захотели отвечать.

Наиболее высок уровень недоверия к США у жителей Германии (68%).

Около 31% респондентов назвали угрозой для ЕС Китай, 28% не видят в КНР угрозы, 32% ответили «ни да, ни нет».

Ранее 13 мая лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшо заявил, что ЕС должен прекратить оказывать давление на Россию и пересмотреть отношения с НАТО. На предстоящих выборах в Европарламент (ЕП) 23–26 мая политик призвал голосовать за депутатов, которые поменяют политику Евросоюза.

Отношения России и Евросоюза ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и присоединения Крыма к РФ. США и европейские страны также возложили на Москву ответственность за военный конфликт на востоке Украины и ввели санкции.

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