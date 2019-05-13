Месячная норма осадков может выпасть в Москве на этой неделе

Из-за прогнозируемых на этой неделе дождей в Москве может выпасть месячная норма осадков для мая. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, в течение недели ожидается перемена погоды с теплой и дождливой до сухой и вполне майской. 14 мая ожидается облачность, местами кратковременный дождь, грозы, температура воздуха в столице составит +20…+22 градуса, по области — +17…+22 градуса. В ночь на 15 мая в Москве и Подмосковье пройдут небольшие и умеренные дожди, грозы, порывы ветра будут достигать 12–15 м/с. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса в городе, до +16…+21 градуса в области, пройдут дожди разной степени интенсивности. Из-за большого количества осадков месячная норма для мая в Москве может быть выполнена досрочно, пишет агентство городских новостей «Москва».

С 16 мая осадков не прогнозируется, уточняет НСН. В ночное время температура воздуха в столице понизится до +8 градусов, в дневное время потеплеет до +20 градусов, по области — до +16…+21 градуса, ветер ожидается северный с порывами 5–10 м/с. 17 мая в ночные часы столбики термометров покажут +5…+10 градусов, в дневное время потеплеет до +17...+22 градусов. Средняя суточная температура воздуха в столице приблизится к норме, пишет РИАМО.

Ранее 13 мая сообщалось, что в понедельник в Москве ожидается дождливая погода с грозой.