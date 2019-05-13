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Мексиканский рестлер скончался во время боя в Лондоне

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Фото: РЕН ТВ
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В Лондоне во время боя умер известный мексиканский рестлер Сесар Гонсалес, известный под прозвищем «Ледяной король». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 12 мая на шоу Lucha Libre на арене Раундхаус в Камден-Тауне, уточняет телеканал «Звезда». Соперник Гонсалеса Ювентуд Геррерой и рефери поединка не сразу поняли, что рестлеру стало плохо, поэтому бой продолжился, пока он лежал на ринге без сознания. Схватку прекратили сразу после того, как Гонсалесу записали поражение. Медикам оставалось только констатировать смерть спортсмена. Предварительной причиной смерти назвали сердечный приступ, пишет «Газета.ру».

Сесар Гонсалес скончался на 52-м году жизни. Его профессиональная карьера началась в 1990 году. В 2005 году он сыграл злодея Рамзеса в американском сериале «Суперначо», пишет «Федеральное агентство новостей».

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