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Медведев поручил проанализировать требования по безопасности в школах

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил проанализировать достаточность требований по обеспечению безопасности в школах. Это произошло после инцидента с захватом заложников в казанской гимназии.

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«У нас, к сожалению, очередное происшествие в школе случилось, там без тяжких последствий, но тем не менее нужно проанализировать еще раз те требования, которые существуют по входу в школу, по обеспечению защиты и безопасности», — цитирует премьер-министра ТАСС.

Он отметил, что за безопасность отвечают и МВД, и Министерство просвещения, иногда — частные охранные организации. «Если такого рода проходы без проблем осуществляются, значит, что-то не срабатывает», — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, в этот раз могло быть «обычное разгильдяйство». Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой вместе с МВД и Минпросвещения всё проанализировать и доложить.

Ранее 13 мая сообщалось, что в Казани ученик 10-го класса гимназии вошел в кабинет русского языка и сел за учительский стол. После этого он достал пневматический пистолет и нож, не выдвигая никаких требований. Подростка задержали. В МВД Татарстана заявили, что захвата заложников не было.

Однако впоследствии СКР возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

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