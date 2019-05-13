Турагента осудили за хищение более 1 млн рублей у жителей Якутска

В Якутске суд признал туристического агента виновной в хищении у клиентов более 1 млн рублей. Женщина получила четыре года условно с трехлетним испытательным сроком.

В прошлом году 35-летняя уроженка Верхневилюйского района заключала с потерпевшими договоры о поездках. Однако она не извещала туроператора, а покупателям выдавала фиктивные бумаги. Злоумышленница вносила их персональные данные в использованные другими туристами пакеты документов, после чего вручала им недействительные электронные авиабилеты, маршрутные квитанции, страховые полисы и ваучеры. Клиенты турагентства узнавали о мошенничестве лишь перед вылетом самолета, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе МВД по РС (Я). Часть причиненного ущерба возмещена.

Как стало известно в апреле, сотрудник московской туристической фирмы проиграл более 500 тыс. рублей клиентов, делая ставки в букмекерской конторе. Гендиректор обратилась в полицию после того, как ее подчиненный пропал и написал записку о растратах.