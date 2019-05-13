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СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом. Об этом сообщили в понедельник, 13 мая, в пресс-службе Следственного комитета России (СК РФ).

«По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»)», — говорится в сообщении.

В рамках расследования действиям администрации школы дадут правовую оценку, так как учебное заведение не обеспечило безопасность школьников, сообщает телеканал «Звезда».

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов общаются с 17-летним школьником.

Ранее сообщалось, что в Казани ученик 10 класса гимназии вошел в кабинет русского языка и сел за учительский стол. После этого он достал пневматический пистолет и нож, не выдвигая никаких требований. Подростка задержали.

В МВД Татарстана при этом отметили заявили, что захвата заложников не было.

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